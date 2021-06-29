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ABD'den Türkiye'ye 'LGBT' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da LGBT üyesi grupların gösterileri nedeniyle yaşanan olaylar üzerine açıklama yaptı.

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29.06.2021 17:17:24
ABD'den Türkiye'ye 'LGBT' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da eşcinsel grupların yürüyüşüne izin verilmemesi ve Beyoğlu'nda toplananlara müdahale edilmesinden bir gün sonra Türk yetkililere "herkesin temel özgürlüklerine saygı gösterme" çağrısında bulundu.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İstanbul'da son zamanlarda ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanmaya yönelik önlemelerden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı

T24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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