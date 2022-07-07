Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği belirtilen, ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklandı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan Gezer, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının adından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gezer'in tutuklanmasına karar verildi.

53 kişi hayatını kaybetmişti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti. AA, DHA

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