ABD'den PKK/YPG'ye 'Suriye'den çekilmeyeceğiz' güvencesi

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Afganistan’dan çekilen ABD'nin, Suriyeli Kürtlere 'Bölgede kalacağız' güvencesi verdiğini ileri sürdü.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, Suriye ve Irak'ta da benzer durum yaşanır mı sorusu PKK/YPG içinde de zihinlere yerleşmeye başladığı Amerikan basınında çıkan haberlerde işaretlerini vermişti.

Wall Street Journal gazetesinin Suriye'nin Fırat'ın doğusunda Kürt özerk yönetimi altındaki bölgesini dolaşan muhabiri Jared Malsin, sahada devriye gezen ABD'li askerlerin, köylülerin “(Burada) Kalacak mısınız?” sorusuyla karşılaştıklarını yazıyor.

Hürriyet'ten Sedat Ergin, ABD'nin Afganistan kararı sonrası, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG elebaşlarında oluşan kaygıları gidermek için çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Ergin'in yazısının satır başları şöyle:

“(...) Afganistan'dan çekilme sürecinin bir benzerinin Suriye'de de tekrarlanabileceği yolundaki kaygıları önlemek üzere Biden yönetimi bir dizi adım attı. Afganistan'dan çıkışı komuta eden “Merkezi Komutanlık”ın başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, geçen temmuz ayı sonunda Kuzey Suriye'ye giderek SDG Komutanı Mazlum Kobani (Abdi)ile görüştü ve kendisine ABD'nın SDG ile ortaklığı sürdüreceği ve Suriye'den çekilmeyeceği konusunda güvence verdi.

Bu arada Wall Street Journal'a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Joey Hood da yakın zamanda SDG yöneticileri ile temas ederek ABD'nin bölgede kalacağını vurguladı. ABD'nin Şam Büyükelçiliği adına açılan sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda bu temasın 28 Ağustos tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Buna göre Hood, ABD'nin DEAŞ'a karşı kampanyaya ve bölgenin istikrarına olan taahhüdünü tekrarladı.

Hood geçen çarşamba günü ABD'de Arapça yayın yapan bir TV kanalına mülakatında SDG'ye verilen güvenceleri anlattı, Başkan Biden'ın bu konudaki tutumunun yeteri kadar açık olduğunu kaydetti.

SDG, ABD'NİN SURİYE'DE ÇÖZÜME KADAR KALMASINI İSTİYOR

Önemli olan bir nokta, önceki yönetim döneminde yaşanan ve büyük ölçüde Başkan Trump'tan kaynaklanan yalpalamalardan sonra SDG kadrolarının Biden yönetimine daha güvenle bakıyor olması. Nitekim SDG komutanı Mazlum Kobani, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Başkan Biden'la birlikte ilişkilerin “düzeldiğini”, “ABD verdiği sözleri tuttuğu takdirde kuzeydoğu Suriye'de göreceli bir istikrarın yaşanabileceğini” söylüyor.

Mazlum, ABD'nin siyasi ve askeri desteğinin Trump dönemine kıyasla daha güçlü olduğunu da vurguluyor. Mazlum, ABD'nin askerlerini DEAŞ teröristleriyle savaşmak için tuttuğunu belirtmesine karşılık, Suriye krizine çözüm bulunana kadar kalması gerektiğini savunuyor. Bu sağlanabilirse, “geleceğin bir bakıma olumlu olacağını” söylüyor.

Bu ifadeler, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan hareketin, bütün stratejisini ABD'yi Fırat'ın doğusunda tutmak hedefi üzerine kurguladığını, Suriye'de nihai siyasi çözüme ilişkin gelecekteki pazarlıklarda denkleme -diğer aktörlere karşı- ABD kartı ile girmeyi tasarladığını gösteriyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.