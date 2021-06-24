ABD'de Türkiye'yi hedef alan yeni dernek kuruldu

Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kurucuları arasında John Bolton ve Jeb Bush da var. Her iki isim de sosyal medya hesaplarından projeyi duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kurucuları arasında Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata gibi isimler bulunuyor.

Turkish Democracy Project (Türk Demokrasi Projesi) isimli derneğin resmi internet sayfasında "Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür" ifadelerine yer verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlama

Sitede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komşularını tehdit ettiği savunulan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"(Erdoğan) aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye'nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı. Aynı zamanda, Türkiye ekonomisi, Erdoğan'ın politikalarının bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik gerileme yaşadı. Hukukun üstünlüğü bozulurken ve yolsuzluk yaygınlaşırken, Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor. 2020'de Freedom House örgütü, Türkiye'yi resmen “özgür değil” ilan etti"

Bolton, Bush dikkat çeken isimler

Sitede, derneğin kuruluş amacının ise 'Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak' olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada Erdoğan'ı hedef aldığına dikkat çekilen Türk Demokrasi Projesi'nin kurucuları arasında Türkiye kamuoyunda iki tanınmış isim var. ABD Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, GW. Bush'un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush ve İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata.

Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor.

Bolton: Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi

Derneğin kurucularından ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından ülkemizi hedef alan paylaşımda bulundu. Bolton, "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum" iddiasında bulundu.

Bush: Türkiye'de hürriyet kaybolmaktadır

ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush da; Türkiye'yi hedef alan açıklamasında "Demokratik Türkiye güvenliğimiz için esastır, ancak Türkiye'de hürriyet kaybolmaktadır. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. 'Türk Demokrasi Projesi'ni lütfen takip edin" iddiasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.