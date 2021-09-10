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TIMETURK / GÜNDEM / ABD'de FETÖ'cüler tarafından kurulan dernekten BAYKAR'a boykot çağrısı

ABD'de FETÖ'cüler tarafından kurulan dernekten BAYKAR'a boykot çağrısı

ABD'de, FETÖ'cü Aykan Erdemir ve John Bolton gibi Türkiye karşıtı isimler tarafından kurulan 'Türkiye Demokrasi Projesi' isimli dernek, asılsız iddialarla silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üreticisi BAYKAR Savunma'yı hedef aldı.

1 Saat Önce
2021-09-10 10:30:35
ABD'de FETÖ'cüler tarafından kurulan dernekten BAYKAR'a boykot çağrısı

Yurt içinde terörle mücadele, yurt dışında Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda adından sıkça söz ettiren BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen SİHA'lar, bir kez daha ABD, Ermeni ve PKK lobileri tarafından hedef gösterildi.

Türkiye'nin askeri alanda dışarıya bağımlı olmamak için İHA ve SİHA'larla attığı bağımsızlık adımları ABD ve ABD'nin maşası FETÖ'yü rahatsız etti.

ABD'de yıl başında başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri destekleme sözünden cesaret alan lobiler, ilk adımlarını atarak, haziran ayında "Turkish Democracy Project (Türkiye Demokrasi Projesi)" adında bir oluşum kurmuştu.

Oluşumun kurucuları arasında, hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir ve ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton gibi Türkiye karşıtı eski siyasetçiler ve FETÖ üyeleri yer alıyor.

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"SİHA'LAR KÜRTLERİ VURUYOR, ABD'Lİ ŞİRKETLER BAĞLARINI KESMELİ"

Söz konusu oluşum, Ermeni ve PKK lobilerinin de desteğiyle BAYKAR'a karşı boykot çağrısı başlattı.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların "Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele eden 'Kürt güçlerini (PKK/YPG)' vurduğunun" belirtildiği skandal açıklamada, ABD'li şirketlere "BAYKAR ile bağlarınızı kesin" çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN DERNEĞİN KURUCULARI KİMLER?

Derneğin kurucuları aralarında Donalp Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu 14 kişi yer alıyor.

Kaynak: Haber7.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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