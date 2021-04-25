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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili skandal açıklaması nedeniyle Dışişleri'ne çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi.

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25.04.2021 00:56:32
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Tarihi bir skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamış ve tepkilere neden olmuştu. Bu olayın ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

 
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ABD makamlarına tepkiler dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.

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Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir"

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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