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ABD: 'Biden'ın 24 Nisan açıklaması Türkiye'nin 'egemen dokunulmazlığını' etkilemeyecek'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelediği açıklamanın, Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki 'egemen dokunulmazlığını' etkileme amacı taşımadığını açıkladı.

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30.04.2021 17:24:39
ABD: 'Biden'ın 24 Nisan açıklaması Türkiye'nin 'egemen dokunulmazlığını' etkilemeyecek'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı.

Açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını "soykırım" ifadesiyle nitelemiş, Türkiye ise söz konusu açıklamaya sert tepki göstermişti.

ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan