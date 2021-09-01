Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, 'Afganistan’daki yirmi yıllık işgal, önceki akşam son Amerikan askerinin pardon teröristinin çekilmesiyle son buldu. ABD/Batı Putu yıkıldı' dedi.

Tamer Korkmaz'ın, "Batılı Putlar, yıkılmaya mahkûmdur…" başlıklı makalesi şöyle:

Afganistan'daki yirmi yıllık işgal, önceki akşam son Amerikan askerinin pardon teröristinin çekilmesiyle son buldu. ABD/Batı Putu yıkıldı.

Fevkalade enteresan bir dönem başlıyor:

Yaşayan herkes, önümüzdeki senelerde yerküremizin dört bir yanında muhtelif Batılı putların birer birer yıkıldığına tanık olacak!

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Sovyetler Birliği'nin sonu; Afganistan'da Şubat 1989'da havlu atmasından iki yıl sonra gelmişti.

ABD için ise Afganistan'dan çekilmesini “Sonun Başlangıcı” diye tanımlayan analizlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Taliban'ın ABD'yi nakavt edip Afganistan'a egemen olmasını “Barbarlık Çağına Dönüş” diye tanımlayanlar var.

Asıl barbarlık, Amerika Birleşik Haydutlar Devleti'nin Afganistan'daki katliam ve işkence rejimi idi.

Yirmi yılda üç buçuk milyon Afganlı sivilin kanlarını döken ABD işgalinden söz ediyoruz.

Bebekleri, çocukları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları ezcümle masum Afganları sırf Müslüman oldukları için taammüden katleden Amerikan Faşizmidir.

Afganistan'da, sistematik işkencelerle de barbarlığın şahikasına çıktılar.

Tüm bu barbarlıklarından, zalimliklerinden zinhar sorumlu tutulmadılar!

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Haydut Amerikan Devleti, Afganistan'da sebep olduğu devasa felaketi inkâr etmeyi sürdürüyor.

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ABD'nin içerideki muhipleri, yaltakçıları ise işaret parmaklarıyla Taliban'ı gösterirken yahut biteviye “Burkalı Kadınlara” zum yaparlarken…

ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık katliam ve işkence düzenine tek laf dahi etmiyorlar.

Barbar ve Gaddar Yanki'lerin; kadınlara ve kız çocuklarına yaptıkları muhtelif zulümleri de, o masumları kasten öldürdükleri gerçeğini de yok sayıyorlar!

BİRLEŞİK İNSANSIZLAR

Haydut Amerikan devleti, “İnsansız Hava Aracı” için Afganistan'ı test alanı gibi kullandı!

CIA, 11 Eylül'den sadece iki ay sonra Kasım 2001'de bu ülkede İHA ile ilk katliamını yaptı.

İşgal yıllarında “olmayan tehdide” karşılık, sayısız sivil kasten öldürüldü.

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İHA'larla yapılan katliam, yirmi yıl boyunca devam etti.

2015 ile 2020 arasında; ülkede 13 binden fazla “İnsansız Hava Aracı” saldırısı düzenleyen ABD'nin 10 Bin Sivili öldürdüğüne dair bilgiler;

Amerikan Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun istatistiklerinde bile yer alıyor.

“DEMOKRASİ” Mİ DEMİŞTİNİZ?

Middle East Eye'ın Baş Editörü olan David Hearst, “Taliban Zaferi, Batı İmparatorluğunun Sonunun Başlangıcı mı Olacak?” başlıklı çarpıcı yazısında…

“Binlerce kilometre ötedeki yoksul insanları, insansız hava araçlarıyla öldürerek demokrasiyi teşvik ettiğini düşünmenin çılgın mantığını” yerden yere vuruyor ve aynen şöyle diyor:

“Afganistan Savaşı, Taliban'ı yıkabileceğini ve sıfırdan yeni bir ülke kurabileceğini düşünen şişirilmiş Batı İttifakı tarafından kaybedildi…

Bu düzen, güçlü düşmanlarla karşı karşıya kaldığı için değil; kibirden ve topraklarını işgal ettiği insanları analiz edemediği, anlayamadığı için çöktü. Tam da Uluslararası Güç tekeline sahip olduğu bir anda çöktü…

Batı, artık sevmediğimiz rejimlere bomba atarak dünyaya hâkim olamaz…

Ortadoğu'yu terk edebilirsiniz; ama o sizi asla terk etmeyecek!”

MANİDAR SON CÜMLEYE ŞERH

Hearst, bundan böyle Batılıların “başlarına gelecekleri” işte bu cümleyle haber veriyor!

GİDERKEN BİLE NE YAPTILAR?

Amerikan askerlerinin Kabil Havaalanındaki son saldırılar esnasında…

Panik içinde kalabalığın üzerine ateş açarak kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu birçok sivili öldürdüğü ortaya çıktı.

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ABD'nin Afganistan'daki son gününde bile “Kabil'deki İHA saldırısında dokuz Afgan sivil hayatını kaybetti!”

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2004 yılından bu yana, Haydut ABD'nin; Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, Somali ve Yemen'deki SİHA saldırılarında…

400'den fazlası çocuk, 2 binden fazla sivilin katledildiğini de unutmayalım!

MALUM MEKTUP

Bir süre önce…

27 Amerikalı mendebur senatörün Dışişleri Bakanı Blinken'a “Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikâyet eden” bir mektup yazdıklarını, tam da burada hatırlayalım…

Bu Kahpe Senatörlerin çıkardığı gürültü, aynen şöyleydi:

“Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar, dünyanın birçok bölgesinde istikrarsızlığa neden oluyor ve ABD'nin çıkarlarını tehdit ediyor…

Türkiye'nin SİHA üretimi durdurulsun; çünkü Türkiye Caydırıcı Güç haline geliyor…”

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“Çifte Standartçı” Amerika Birleşik Katiller Korosu, nasıl da üç buçuk atıyor!

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Ezcümle: Fevkalade enteresan bir dönem başlıyor...

Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.