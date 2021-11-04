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TIMETURK / GÜNDEM / ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi; Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi; Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

30 Dakika Önce
2021-11-04 00:51:59
ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi; Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına Çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Adliyede, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, haklarında her iki adli kontrol tedbirinin de uygulanmasına hükmettiği şüphelileri serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

tgb-2014

Amerikan donanmasına ait USS Mount Whitney gemisinin kaptanı, Pazartesi günü mürettebatının Türkiye ziyaretini ve "Türk müttefiklerle ilişkileri ilerletmeyi" dört gözle beklediğini söylemişti. Amerikan savaş gemisi, Karadeniz'deki NATO faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Türkiye Gençlik Birliği adlı grup, 2014 yılında da benzer bir eylemde bulunmuş ve Karadeniz'de tatbikattan dönen Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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