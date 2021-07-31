ABD Afganistan'da yeni cephe açıyor

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin başlatılmasının ardından gelişen olayları değerlendiren gazeteci Ergun Diler, ABD'nin Afganistan'da yeni bir yapı kurma peşinde olduğunu yazdı. Diler'in 'Yeni cephe' başlıklı yazısından ilgili bölüm

Hemen 2015'e dönelim..

BBC'de bir habere...

"Bu iki örgüt birbirlerine 2015 yılı Ocak ayında savaş ilan etti. Savaş ilanı, IŞİD'in, Afganistan'ın ve komşusu Pakistan, İran ve Orta Asya'nın eski adı olan 'Horasan' kolunu ilan etmesinin ardından geldi.

Böylelikle, kökü Irak ve Suriye'deki çatışmalarda olan IŞİD resmi olarak Arap Dünyası'nın ilk defa dışına çıkmış oldu.

DAEŞ olarak da bilinen IŞİD, Taliban tarafından Afganistan İslam Emirliği'nin Emir ül Müminin olarak görülen kurucusu Molla Muhammed Ömer'in yetkisine meydan okuyan ilk militan örgüt oldu..."

Peki daha sonra belki şimdi unuttuk ancak bir şey daha oluyordu. ABD, TALİBAN'la masaya oturuyordu! Katar'da bile bir araya gelmediler mi? Geldiler... ABD böylece Afganistan içinde yeni bir yapı hazırlığı başlatmadı mı?

SANIRIM BAŞLATTI...

Suriye'de DEAŞ BAYRAK GÖSTERİP korku salarken arkada bir yandan bunlar olmaktaydı...

Daha sonra yine BATI medyası DEAŞ'ın Afganistan'a kaydığını yazdı. Çok kez... ABD için Afganistan, ÇİN'in en yakından kontrol edilmesi ve İran ile bağının zayıflatılması anlamına geliyordu. Çin küresel iddiasından vazgeçti mi? Hayır. Peki ABD, Çin ile mücadeleye son verdi mi? Hayır! O zaman Afganistan'da ne oluyordu?

Askerler neden çekiliyordu?

Türkiye, Kabil Havaalanı için neden öne çıkan ülke oluyordu... Aynı zaman diliminde binlerce GENÇ AFGAN ERKEK DE Türkiye'ye gelmek için yollara düşüyordu.

Şunu düşünüyorum...

ABD öteden beri Çin'e karşı UYGUR KARTINI kullanmakta. Her platformda.

"SIR" da değil... Acaba yeni konsepte göre Suriye'de çatışan, savaşan, her silahı kullanma becerisi kazanan, büyük tecrübe edinen binlerce DEAŞ'lı başka bir elbise ile Afganistan'a geçip Çin'e bela mı olacaklar...

Uygurlar için MÜSLÜMAN kimliği taşıyan birilerin sesini yükseltmesi ve eline silah alması istenirse bu kim olabilir? Yeni bir CİHAT CEPHESİ istenirse ve bu Çin'e karşı olacaksa kim öne çıkar! Ve bu frekansta yeni roller dağıtılır mı?.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.