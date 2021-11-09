AB, Belarus'a gidecek göçmenleri kaynak ülkelerde durdurmak istiyor

AB, Belarus-Polonya sınırında son günlerde yaşanan düzensiz göçmen krizine çözüm bulmak amacıyla göçmenlerin geldiği ülkeler ve transit ülkelerle iş birliği yapmak istiyor.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, göçmenlerin Belarus'a gidişini engellemek amacıyla onlarca ülkeyle temas kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın bu kapsamda bazı ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor. AB yetkilileri, Schinas'ın hangi ülkeleri ne zaman ziyaret edeceği konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belarus yönetimini "göçmenleri kullanmak ve AB sınırlarına gitmeye teşvik etmekle" suçlayan Birlik yönetimi, bir taraftan da Belarus'a son dönemde hangi ülkelerden ne sıklıkla uçuşlar düzenlendiğini takip ediyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Uçuşların sıklıklarına, uçuş rotalarına, Belarus'a ne kadar uçağın gittiğine, ne kadarının geri döndüğüne, uçuşların doluluk oranına bakıyoruz." dedi.

Stano, Belarus'a hava yolu seyahatlerinin nerelerden yapıldığını sıralarken Irak, Suriye, Fas, İran, Katar, Güney Afrika, Hindistan, Sri Lanka, Venezuela, Rusya, Azerbaycan, Tunus, Cezayir, Libya ve Yemen gibi ülkeleri saydı.

AB Sözcüsü Stano, göçmenlerin Belarus'a vardıktan sonra Belarus yönetimi tarafından Birlik sınırlarına doğru itildiklerini ve yasa dışı şekilde Polonya, Letonya ve Litvanya'ya girmeye zorlandıklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün gece yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulunmuştu.

Von der Leyen, "AB, özellikle kara listeye alma yolu da dahil olmak üzere insan kaçakçılığında etkin olan üçüncü ülke hava yolu şirketlerine nasıl yaptırım uygulanacağını da inceleyecek." ifadesini kullanmıştı.

Belarus'tan AB ülkelerine 8 bine yakın göçmen girdi

AB kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2021'de Belarus'a komşu AB ülkelerine Belarus'tan toplam 7 bin 935 kişi geldi. Bu sayı, geçen yıl 150 olmuştu.

AB ülkelerine bu yıl gelen 8 bine yakın göçmenin 4 bin 216'sı Litvanya'ya, 3 bin 305'i Polonya'ya, 414'ü ise Letonya'ya girdi. Bu kişilerin çoğunun Iraklı olduğu belirtiliyor.

AB yönetimi, Belarus içinde şu anda üçüncü ülkelerden gelen ne kadar göçmen olduğuna yönelik bir sayı ifade etmiyor. Bazı istihbarat bilgilerine sahip olduklarını belirten ancak yine de sayı vermekten kaçınan AB yetkilileri, sadece şu anda Belarus-Polonya sınırında 2 bin kadar göçmenin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.