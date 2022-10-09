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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ​​​​​​A Milli Kadın Voleybol Takımı 11 Ekim Salı günü ABD'yle karşılaşacak.

9 Saat Önce
2022-10-09 08:00:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

FIVB Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final etabına kalan ​​​​​​A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu.

Milli Takım, 11 Ekim Salı günü Polonya'nın Gliwice kentinde ABD ile tekrar karşılaşacak.

FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı Cuma günü ABD'ye yenilmişti.

Cumartesi günü de Dünya Şampiyonası'nın F Grubunda oynadığı son maçında A Milli Takım Sırbistan'a 3-0 yenildi. .

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