A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı 11 Ekim Salı günü ABD'yle karşılaşacak.
2022-10-09 08:00:41
FIVB Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final etabına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu.
Milli Takım, 11 Ekim Salı günü Polonya'nın Gliwice kentinde ABD ile tekrar karşılaşacak.
FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı Cuma günü ABD'ye yenilmişti.
Cumartesi günü de Dünya Şampiyonası'nın F Grubunda oynadığı son maçında A Milli Takım Sırbistan'a 3-0 yenildi. .
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