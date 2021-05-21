98 saniyelik şarkısıyla Filistin tarihini anlatıp sosyal medyayı sallayan Askar konuştu

Filistin'in tarihini anlattığı 98 saniyelik şarkıyla sosyal medyada gündem olan Eman Askar '7-8 yaşındayken televizyonda çocukların öldüğünü izliyordum. Şimdi 21 yıl sonra yine aynı görselleri görüyoruz. Bu bir savaş suçu, insanlığa karşı suç.' dedi.

Eman Askar, Filistin'de son günlerde İsrail'in saldırılarının artması ve 65'i çocuk 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 19 Mayıs'ta sosyal medyada yayımladığı videoyla milyonlarca paylaşım ve izlenmeye ulaştı.

98 saniyelik şarkısıyla Filistin'de yaşananlara tepki gösteren Askar, şarkıyı yazma sürecini ve hissettiklerini AA muhabirine anlattı.

Mısırlı, 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Eman Askar, 10 yıldır içerik üreticiliği yaptığını ve önceleri çocuklar için içerik üreterek mesleğe adım attığını anlattı.

Askar, 2020'de karantina sürecinde kendi sayfasını kurduğunu belirterek "Bu kendi sayfamda önem verdiğim konuları anlatmaya ve kendi içeriğimi oluşturmaya karar verdim. Burada da kişisel yaratıcılık sürecim başladı." diye konuştu.

Bayram tatilini Gazze'deki olayları izleyerek geçirdi

Şarkıyı yazma serüvenini de AA muhabiriyle paylaşan Askar, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olanlardan bu yana bölgede olanları yakından takip ettiğini anlatarak "Mescid-i Aksa'daki saldırıları ve gösterileri biliyorsunuz. Her zaman bu yaşananlar aklımdaydı ve beni çok etkiliyordu." ifadelerini kullandı.

Askar, Gazze'nin bombalanmaya başlanmasının Ramazan Bayramı'na denk geldiğine işaret ederek "Bu tarihlerde Müslümanların aileleriyle bir araya gelmesi, seyahat etmesi ve zamanın tadını çıkarması gerektiği vakitlerdi. Ancak Gazze'de olanların yanlış olduğunu hissediyordum. Mutlu olamıyordum çünkü Gazze'de olanları takip ediyordum, bu da beni çok üzüyordu." dedi.

Bayram tatilinden eve döndüğünde 7-8 yaşlarında çizdiği bir resmi bulduğunu belirten Askar, Filistin'deki ikinci intifada döneminde 21 yıl önce çizdiği bu resimde bir tarafta bayramda uçurtma uçuran çocuklar varken bir taraftan da tankların karşısında olan çocuklar olduğunu tasvir ettiğini anlattı.

İkinci İntifada'da çizdiği resimler şarkısı için ilham oldu

Askar, aynı yıllarda babasının arkasına saklandığı esnada kurşunların hedefi olup dönemin sembol fotoğraflarında yer alan Filistinli Muhammed Durra'nın hikayesinin de kendisin çok etkilediğini ve bunu da resme döktüğünü anlatarak şöyle devam etti:

"21 yıl önce 7-8 yaşında bir çocukken televizyonda çocukların öldüğünü, evlerin bombalandığını izliyordum. Şimdi 21 yıl sonra yine ne yazık ki aynı görselleri görüyoruz."

Resimlere tekrar bakınca yaşanan acıları bir kez da daha sanat ile anlatma ihtiyacı duyduğunu dile getiren Askar, "Ne hissettiğimi biliyordum ve bunu sanat ile ifade etmek en sağlıklısıydı. Bu işe koyulurken açıkçası videonun bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Bir Mısırlı olarak videolarımı genelde Arapça yapıyorum ancak bu konuyu insanların gerçekten öğrenmesini istiyorsam bunu İngilizce yapmalıydım. Ben vaaz vermiyorum ya da öfkelenmiyorum, ne olursa olsun önem verdiğim konuları sanatla anlatıyorum." diye konuştu.

"Aldığım geri dönüşler ve izlenmeler insanların bu tarz bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi"

Askar, söz konusu videoyu yaparken bu kadar yayılmasını beklemediğini ifade ederek "İlk kez bir videoyu izlenme almak için yapmadım. Çünkü bunu yaparken düşüncelerimi ifade etmek istiyordum. Ancak en çok izlenme alan videom oldu ve bu da en önemlisiydi bence. Aldığım geri dönüşler ve izlenmeler insanların bu tarz bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Çok karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirten Askar, "Kişisel düzeyde, dürüst olmak gerekirse bir içerik üreticisi olarak hiç ulaşamadığım bir başarıya ulaştım. Dün Instagram hesabımın 3 bin takipçisi vardı bugün 36 bine ulaştı. Bu, büyük bir ilerleme. Ancak aynı zamanda bu başarıya, çok hüzünlü bir hikaye anlatarak ulaştım." ifadesini kullandı.

"Mesajımızı yaymaya devam etmeliyiz"

Askar, gördüğü büyük ilginin ardından üzerinde daha büyük bir sorumluluk hissettiğini belirterek "Şu anda Mısır'daki bir içerik üreticisi olarak mesajımın daha da yayılmasını sağlamalıyım. Umarım ki bu mesaj, bir noktada hükümetlerin harekete geçmeleri için bir baskı oluşturur. Şu anda ne yazık ki aciz bir durumdayız." dedi.

Sosyal medya sayesinde insanların formüle edilmiş haber kanallarına muhtaç olmadığının altını çizen Askar, "İnsanlar şu anda gerçekleri kendileri görebiliyor, bu da büyük bir olanak. Mesajımızı yaymaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Biden yönetimine "İsrail'i desteklemeyi, onlara silah ve para vermeyi durdurun" mesajı

Askar, Biden yönetimi ve diğer yönetimlere mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, "İsrail'i desteklemeyi, onlara silah ve para vermeyi durdurun. Şu anda verdikleri silahlarla ne yapıldığını görüyorlar ve buna kör kalmalarını anlamıyorum. Bunun bir çatışma olmadığı apaçık ortada. İki ordu birbiriyle çatışmıyor. Buna çatışma diyemeyiz, bunun meşru müdafaa olduğunu öne sürmek çok saçma. Bu tarafta ölen insanlara bakın, bu meşru müdafaa değil. Bu bir savaş suçu, insanlığa karşı suç. Umarım bir noktada bunları görürler ve dünya bunları görmezden gelmez." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı sallayan Filistin şarkısı

https://www.timeturk.com/sosyal-medyayi-sallayan-filistin-sarkisi/video-1686669

Askar, şarkısını AA'ya özel, bir kez daha söyledi:

"Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı

Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşardı

1800'lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu

Bu sırada sakallı bir adam Siyonizmi kurdu

Kendilerine yurt olacak ve sadece kendi ırkı için güvenli bir yer arzuluyordu

Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı

İngiltere dedi ki “Hey! Bu güzel topraklar tamamen benim

Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın "Siyonist devlet" sözü vermesine rağmen adı hala Filistin'di

Her geçen gün daha çok Yahudi, sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi

Ta ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar

Yıl 1948'di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu

Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti

Geri dönme hakları yok, ev hakları yok

Bir zamanlar sahibi oldukları toprak için savaşma hakkı yok

İsrail apartheid olma yolunda daha da büyüdü

İnsanlığınız nerede, haysiyete saygınız nerede

Buna “çatışma” demek delilik, fikrinizi değiştirmenizin zamanı

Filistin bir gün özgür olacak

O halde tarihin doğru tarafında yer alın

Savaş suçlarına karşı olmanız sizi anti-semitik yapmaz

Medya beyninizi yıkamasın, gerçeği kendiniz de görebilirsiniz

Hikayeyi öğrenin, Filistin'in hikayesini"

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.