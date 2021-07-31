DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Oğlunun Tokyo'daki boks maçını heyecandan izleyemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!
'Türkali-4' sondajı başladı
Emniyet'ten 'alev püskürten drone' açıklaması
ABD'den 'siber saldırı' açıklaması: ''Arkasında Rus internet korsanları var''
Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nereli, kaç yaşında?
Ticaret Bakanı Muş: Rusya ile ticareti geliştirmek istiyoruz
Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz madalyasını aldı
Bruce Lee nasıl öldü? Bruce Lee'nin trajik ölümü
AB'den Türkiye'ye 'yardıma hazırız' mesajı
Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?
Belçika'da tedbirler gevşetildi
Konya'da aynı aileden 7 kişi öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı
Milli Okçu Mete Gazoz'dan Tokyo 2020’de altın madalya
Hüseyin Avni Coş kimdir? Hüseyin Avni Coş nereli kaç yaşında? Ölüm nedeni nedir?

TIMETURK / GÜNDEM / 98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı

98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-07-31 10:15:53
98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş