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TIMETURK / GÜNDEM / 94 yaşında torun katili oldu

94 yaşında torun katili oldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde Halit N. (40), ailevi nedenlerle tartıştığı dedesi H.N. (94) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

1 Saat Önce
2022-01-04 19:37:16
94 yaşında torun katili oldu

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.N. ile torunu Halit N., arasında ailevi nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., torunu Halit N.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Halit N., sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, H.N. ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halit N.'nin yaşamını yitirdiğin belirlendi. Halit N.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dede H.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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