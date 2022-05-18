DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9704 ₺

EURO

16,7951 ₺

ALTIN

930,29 ₺

BİST

2.386,55 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / 9 yıl sonra bir ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

9 yıl sonra bir ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bu ziyaret, bakan düzeyinde 9 yıl aradan sonra ilk olması açısından önem taşıyor.

2 Saat Önce
2022-05-18 15:30:42
9 yıl sonra bir ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan düzeyinde ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşünde, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş