9 yıl sonra bir ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bu ziyaret, bakan düzeyinde 9 yıl aradan sonra ilk olması açısından önem taşıyor.
2022-05-18 15:30:42
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan düzeyinde ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşünde, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.
YORUMLAR (0)