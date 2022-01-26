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TIMETURK / GÜNDEM / 9'u HDP'li vekillere ait 12 yeni fezleke Meclis'te!

9'u HDP'li vekillere ait 12 yeni fezleke Meclis'te!

10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığına ulaştı.

3 Saat Önce
2022-01-26 07:12:08
9'u HDP'li vekillere ait 12 yeni fezleke Meclis'te!

10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığına ulaştı. 12 dokunulmazlık dosyasından 9'unun HDP'li Milletvekillerine ait olduğu belirtildi.

DOSYALAR 9 HDP'Lİ, 1 DBP'Lİ 10 MİLLETVEKİLİNE AİT

HDP'den 9, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

12 dosya, Meclis Adalet-Anayasa Karma Komisyonuna havale edildi.

Yeni gelen dosyalar arasında HDP sözcüsü Ebru Günay'ın da fezlekesi var. Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Demokratik Bölgeler Partisi'nden Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 2'şer dosya bulunuyor. .

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