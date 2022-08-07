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9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

3 Saat Önce
2022-08-07 14:21:56
9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.

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