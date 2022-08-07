9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.