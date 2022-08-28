DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1927 ₺

EURO

18,0579 ₺

ALTIN

1.010,66 ₺

BİST

3.146,10 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

15 Saat Önce
2022-08-28 13:14:22
9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

sağanak meteoroloji

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş