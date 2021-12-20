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TIMETURK / GÜNDEM / 81 ilde 'Zehir-2' operasyonu

81 ilde 'Zehir-2' operasyonu

81 ilde sahte içki üreticilerine yönelik Zehir-2 operasyonu başlatıldı.

43 Dakika Önce
2021-12-20 09:27:11
81 ilde 'Zehir-2' operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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