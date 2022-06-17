8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bugün öğleden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Çorum genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise bugün öğleden sonra, Eskişehir ve Kütahya'da da kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA .