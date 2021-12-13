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750 milyon liralık vergi kaçakçılığı: İhracatta usulsüzlük yapan suç örgütüne operasyon!
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750 milyon liralık vergi kaçakçılığı: İhracatta usulsüzlük yapan suç örgütüne operasyon!

Nitelikli dolandırıcılık yapıp devleti 750 milyon liralık vergi kaybına uğratan 51 kişilik suç örgütüne operasyon düzenlendi.

1 Saat Önce
2021-12-13 09:14:52
750 milyon liralık vergi kaçakçılığı: İhracatta usulsüzlük yapan suç örgütüne operasyon!

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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