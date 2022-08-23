72 bin 578 göçmen sınır dışı edildi

Kaçak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10 bin 13 kaçak göçmen sınır dışı edildi. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 72 bin 578'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı düzensiz göçmenlerle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı. Buna göre, bu yıl 197 bin 482 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Sadece bu ay içinde 10 bin 13 kaçak göçmen sınır dışı edildi, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 72 bin 578 oldu.

Afganistan uyruklular ilk sırada

Geçen yılın aynı dönemine göre, yakalanan kaçak göçmen sayısı yüzde 106, sınır dışı sayısı yüzde 142 arttı. Geçen yıla göre yüzde 140 artışla en çok Afganistan uyruklu yabancılar sınır dışı edildi, onları Pakistan uyruklular takip etti.

Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 bin 996 göçmen ülkesine döndü

Afganistan ve Pakistan'a 180 özel uçak seferi düzenlendi, toplam 50 bin 996 düzensiz göçmen ülkesine döndü. Geri Gönderme Merkezleri'nin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltildi.

Kaynak: TRTHaber .