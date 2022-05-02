DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Sarıyer'de zırhlı polis aracı devrildi; 2 polis yaralandı
Rusya’dan Odesa'ya füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Hakim 5. bölüm neden yok? Hakim yeni bölüm ne zaman? Hakim son bölüm izle | Hakim 5.bölüm yayınlandı mı?
7 yaşındaki Ercan köpek saldırısında yaralandı
Almanya'dan Hindistan’a 10 milyar euro
Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu? Alparslan 24.bölüm izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu? Alparslan son bölüm yayınlandı mı?
UEFA'dan Rus takımlarına men
Osmanlı'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan fes geleneği
Üç Kuruş 25. bölüm izle | Üç Kuruş neden yok? Üç Kuruş yeni bölüm yayınlandı mı? Üç Kuruş son bölüm yayınlandı mı?
Yasak Elma 141.bölüm izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma son bölüm neden yok? Yasak Elma bu hafta yeni bölüm yok mu?
Babasını balyozla öldürdü
Tilki aniden yola çıktı!
Dışarı çağırdığı kadını öldürdükten sonra kaçtı
Dijital Türk lirası geliyor

TIMETURK / GÜNDEM / 7 yaşındaki Ercan köpek saldırısında yaralandı

7 yaşındaki Ercan köpek saldırısında yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hurdacının bahçesinde bulunan köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Ercan D., yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.

1 Saat Önce
2022-05-02 22:13:38
7 yaşındaki Ercan köpek saldırısında yaralandı

İnegöl'de, Orhaniye Mahallesi'nde topladıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getiren ailenin yanında bulunan çocukları Ercan D.'ye, bahçede bulunan köpek saldırdı. Ailesinin köpeğin saldırısından güçlükle kurtardıkları çocuğa ilk müdahale, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Ercan D., tedaviye alındı. Vücudunun birçok yerinde yara izi olan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralanan çocuğun ailesi hurdacıdan şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş