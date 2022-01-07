7 Ocak Bim Katalogu | Bu hafta Bim'de neler var? Bu cuma Bim'e neler gelecek?

7 Ocak Cuma günü Bim'e yeni gelecek ürünler merak konusu oldu. 81 ilde ve her ilçede mağazası bulunan Bim yeni rünleri her hafta sonu sevenleriyle buluşturuyor. Peki ama bu hafta hangi ürünler gelecek? Bu hafta Bim'de yorgan, bebek ürünleri, mutfak ürünleri, saklama kapları, oyuncaklar ve kamera gibi birçok ürün olacak. İşte 7 Ocak Bim aktüel...