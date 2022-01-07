7 Ocak Bim Katalogu | Bu hafta Bim'de neler var? Bu cuma Bim'e neler gelecek?
7 Ocak Cuma günü Bim'e yeni gelecek ürünler merak konusu oldu. 81 ilde ve her ilçede mağazası bulunan Bim yeni rünleri her hafta sonu sevenleriyle buluşturuyor. Peki ama bu hafta hangi ürünler gelecek? Bu hafta Bim'de yorgan, bebek ürünleri, mutfak ürünleri, saklama kapları, oyuncaklar ve kamera gibi birçok ürün olacak. İşte 7 Ocak Bim aktüel...
2022-01-07 14:39:15
7 Ocak Cuma günü Bim'e yeni gelecek ürünler merak konusu oldu. 81 ilde ve her ilçede mağazası bulunan Bim yeni rünleri her hafta sonu sevenleriyle buluşturuyor. Peki ama bu hafta hangi ürünler gelecek? Bu hafta Bim'de yorgan, bebek ürünleri, mutfak ürünleri, saklama kapları, oyuncaklar ve kamera gibi birçok ürün olacak. İşte 7 Ocak Bim aktüel...
7 Ocak Bim Katalogu
BİM Mağazalarına gelen ürünler için yayınlanan katalog sayfaları aşağıdaki gibi yer almaktadır.
Bu hafta Bim'de neler var
Bu hafta Bim katalogunda;
- Narenciye Sıkacağı
- Işıklı Kettle
- Bebek Yorganı
- Biberon
- Doğrayıcı Çeşitleri
- Çerezlik Seti
- Süzgeç
- Kupa
- Tepsi
- Saklama Kabı
- Bitki Çayı ve Kahve Demliği
- Bulaşıklık
- Çöp Kovası
- Çocuk Arabası
- IP Kamera
- Çocuk Küveti
- Ana Kucağı
- Oyuncak Yer Karosu
- Ahşap Tren
- Kundak Havlusu
- Masal Kitapları
- Katlanabilir Sepetler
- Bebek Yorganı
- Bebek Güvenlik Ürünleri
- Bebek Müslin Bezi
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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