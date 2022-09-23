7 kez bıçakladı, serbest bırakıldı!

Motosikletli genci 7 kez bıçaklayan minibüsçünün serbest bırakılmasına tepki yağıyor

İstanbul'da, minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırı anının kamera kayıtlarıyla ortada olmasına rağmen, saldırganın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı

İstanbul Ümraniye'de geçen çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde insanın tüylerini diken diken eden bir dehşet yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA

İddiaya göre minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı.

MİNİBÜŞÇÜ BIÇAKLA AŞAĞI İNDİ

Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

7 KEZ BIÇAKLANDI KANLAR İÇİNDE KALDI

Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Saldırının kamera kayıtları ile ortada olmasına rağmen saldırganın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı. Yapılan yorumlarda saldırganın "aramızda" olmasının toplum için tehdit olduğuna vurgu yapıldı.

DHA