68 Kuşağı’nın önemli isimlerinden Sarp Kuray: Hz. Muhammed çağının devrimci önderidir

Dev - Genç kurucularından ve 68 Kuşağı’nın önemli isimlerinden Sarp Kuray, 'Hz. Muhammet, Peygamberimiz 5500 senelik bir tarihsel birikimin son tarihsel devrimini yapmış, bir önder insandır. Bu medeniyet devriminin son öncü insanıdır' dedi.

Fikir Coğrafyası-AGORA programına konuk olan Dev-Genç kurucularından ve 68 Kuşağı'nın önemli isimlerinden Sarp Kuray, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İslam ile Sol arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüz Devrimci sosyalistin dine nasıl bakmalarını öğütlersiniz? sorusuna Sarp Kuray şöyle cevaplandırdı: "Hazreti Muhammed, Peygamberimiz 5500 senelik bir tarihsel birikimin son tarihsel devrimini yapmış bir önder insandır. Bu medeniyet birikiminin son öncü insanıdır."

"Hz Muhammed'in çağının devrimci önderi olduğunu söyleyen Sarp Kuray, "Kur'an'ın yüzde 95'i olan vakalar üzerinden çıkmıştır. Bedevi kuyusu üzerinde bir kavga çıkıyor. Ganimet nasıl dağıtılacak? Allah'tan gelen emir ise beşte birini yoksula, fukaraya, yol düşkünlere ayırın, beşte dörünü ise eşit dağıtın diyor." ayetini hatırlattı. .