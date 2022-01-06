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TIMETURK / GÜNDEM / 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

2 Saat Önce
2022-01-06 22:05:57
68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 502 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,89 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 863 bin 259 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekanları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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