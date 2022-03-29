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TIMETURK / GÜNDEM / 61 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti! Adnan Oktar’ın 32 müridi yakalandı

61 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti! Adnan Oktar’ın 32 müridi yakalandı

Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından 32 kişi yakalandı.

2 Saat Önce
2022-03-29 09:57:31
61 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti! Adnan Oktar’ın 32 müridi yakalandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen ve yapılan itiraz üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 61 sanıktan 32'si gözaltına alındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.

Kararda, 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul'da olduğu belirlenen 52 sanıktan 32'si yakalandı.

Sanıklardan 9'unun farklı illerde olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 29 sanığın yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf), Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti. .

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