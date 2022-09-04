60 Dolar Kaç Türk Lirası? Güncel Dolar Fiyatları

1 Dolar ne kadar? 60 Dolar kaç TL? Gişe döviz kurları nedir? Son zamanlarda sürekli olarak artış ve azalış gözlemlenen dolar fiyatları vatandalar tarafından en çok araştırılan konulardan. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

2022 60 Dolar kaç TL satış?

Dolar artışı ile vatandaşlar 60 doların ne kadar ettiğini merak etmekte. Güncel dolar fiyatı ile 60 Dolar = 1.092,00 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.

10 Dolar Ne Kadar Oldu?

10 Dolar yaklaşık olarak 182,13 Türk Lirası olarak bilinmekte.

€ 100 Ne Kadar Şu Anda?

100 Euro yaklaşık olarak 1.813,41 Türk Lirasıdır.

1 Dolar Kaç TL?

1 ABD Doları 18,21 Türk Lirasına eşittir.

Banka Gişe Döviz Kurları

Para Birimi Alış Satış % Fark Saat

EUR-Akbank 17,7837 18,4508 0,05 00:03

EUR-Denizbank 6,4260 6,6981 -0,21 18:10

EUR-Garanti 17,8370 18,4350 0,19 22:00

EUR-Is Bankası Gişe Kuru 17,7367 18,5616 0,20 23:39

EUR-Kuveyt Gişe Kuru 6,5527 6,6001 0,04 17:55

EUR-Şekerbank 17,6944 18,7054 0,11 00:06

EUR-VakıfBank 17,6620 18,8740 1,02 18:04

EUR-Yapı Kredi Bank. 17,9016 18,4906 0,44 09:21

EUR-Ziraat 18,0835 18,4451 1,02 18:04 .