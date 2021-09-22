6 partinin parlamenter sistem arayışında yol haritası belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı olan ve parlamenter sisteme dönülmesini isteyen partiler ortak çalışma başlattı. Geçtiğimiz pazartesi ikinci toplantısını gerçekleştiren 6 partinin temsilcileri, üçüncü toplantıyı ekim başında yapacak. Toplantıda temel ittifaklar ortaya konulacak ve hedeflenen sistemin ana hatları üzerinde çalışılacak.

Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla 6 siyasi partiden temsilciler bir araya gelerek çalışmayı sürdürecek. İlki Ankara'da yapılan toplantıların ikincisi pazartesi günü İstanbul'da yapıldı. Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün toplantıya katıldı.

‘Temel ilkeleri ortaya koyacağız'

Toplantıyla ilgili Sputnik'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, toplantıların devam edeceğini üçüncü toplantının ekim ayı başında Ankara'da gerçekleşeceğini belirtti.

“Bu toplantılarda yol haritamızı konuşuyoruz. Hepimiz hükümet sistemi konusunda uzlaştık. Tüm partiler ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin bağımsız ve tarafsız yargının, yani demokratik hukuk devletinin temel ilkelerinde uzlaşıyoruz. Türkiye demokrasisini kaybetti. Biz demokrasi için çalışıyoruz ve toplantılarımız devam edecek. Temel ilklerin belirlendiği bir ortak metin ortaya çıkabilir. Bu da genel başkanlara sunulacak ve süreç devam edecek. Temel ilkelerde uzlaştığını Türkiye'nin görmesi gerekiyor. Partiler kaynak raporlarını hazırladı CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi bu raporları açıkladı. DEVA da önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bunlar kaynak raporlar. Önemli olan temel ilkelerde uzlaşmak. Biz o temel ilkeleri ortaya koyacağız.”

‘İttifakları değil sistemi konuşuyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise bundan süreçle ilgili olarak “Türkiye'de parlamenter sistemle ilgili düşünce ve kanaati olan partilerin bir araya gelip hem sisteme dair düşünce ve görüşlerinin birbirine aktardıkları bir toplantı. Bu toplantıda ortak bir metinde uzlaşılıp uzlaşılamayacağına dair arayışların olduğu bir toplantı. Elbette bir toplantı ile bütün sistemin detaylarının karar bağlanmasının imkanı yok. Ama diyaloglar tekrar devam edecek. Bu toplantı seçim ve ittifaklardan çok parlamenter sistemle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin olduğu bir çalışma. Bizim Saadet Partisi olarak parlamenter sistemle ilgili bir yol haritamız var. Ama kamuoyu ile paylaşmadık. Bu toplantılarda her hangi partinin teklifinden ziyade ortak mutabık kaldığımız ama ilkeleri belirlemeye gayret ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.