'6’lı masa dağılır da seçimi kaybedersek dükkanları kapatalım’

Avaz Araştıra ve Strateji Merkezi tarafından düzenlenen Adalet Paneli’nde konuşan Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın, “Bu seçimi kaybettiği takdirde bu 6’lı masa bir takım kişisel saiklerle dağılır da iktidar tekrar bu insanlara teslim edilirse dükkanları kapatalım” dedi.

AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi'nin Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi ‘Büyük Sahne' salonunda düzenlediği ‘Adalet' konulu panele CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın katıldı.

Panelde konuşan Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın şunları söyledi:

“Maalesef mevcut iktidar belki çok iyi niyetlerle çıktı bizim de hayır dualarımızı almıştır kabul edelim… Ama geldiğimiz nokta itibarıyla sadece kuralları ya da kurumları değil, kavramları, algıları, gelenekleri ve töreleri de mahvetmiş bulunuyor. Ve biz çok zor şartlarda bu göreve talip olduk, Allah yardımcımız olsun… Altılı masa bu manada çok güzel işler başarıyor… Bu seçimi ülke kaybetmemeli. Bu seçimi kaybettiği takdirde, 6'lı masa kişisel saiklerle dağılır da iktidar tekrar bu insanlara teslim edilirse dükkanları kapatalım.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, partisinin adalet yürüyüşü ve mitingini anımsatarak “Bu yürüyüşü hep birlikte sizlerle altı siyasi parti ve diğer tüm toplumdaki muhalefet dinamikleriyle birlikte yürüttüğümüzün hepimiz farkındayız” diye konuştu.

Panelde konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, “Bugün aynı çizgide toplandıysak, bir araya geldiysek, kişisel egolarımızdan, kişisel ikbal kaygılarımızdan hepsinden vazgeçeceğimiz bir sebep var... Adalet duygusu” şeklinde konuştu.