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6'lı masa Akşener'in ev sahipliğinde toplandı

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.

3 Gün Önce
2022-07-03 15:32:59
6'lı masa Akşener'in ev sahipliğinde toplandı

Altı muhalefet partisinin genel başkanları İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar yemeğin ardından toplantıya geçecek.

Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor. .

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