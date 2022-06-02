6 başıboş köpeğin ortasında kaldı!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, evine giden ortaokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, 6 köpeğin arasında kalan öğrenci, koşarak son anda kurtuldu.
2022-06-02 00:34:37
Olay, bugün Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oyun oynadıktan sonra yürüyerek evine gitmek isteyen ortaokul öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 6 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, çığlık atarak panikle koşmaya çalıştı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda şans eseri yara almadan kurtulan öğrenci, köpek saldırısından kurtularak evine gitti. Görüntülerde; köpeklerin arasında kalan öğrencinin düştüğü, daha sonra ise ayağa kalkarak koşmaya devam ettiği görüldü.
Öte yandan, aynı mahallede son 1 hafta içerisinde 3 kişinin daha sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi. DHA
YORUMLAR (0)