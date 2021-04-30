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'6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya’da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, '(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak.' dedi.

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30.04.2021 18:40:37
'6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor'

Bakan Koca, "(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak." diye konuştu.

Koca, "Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk." ifadesini kullandı.

"BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var, kullanılmak üzere hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı." diyen Koca, şunları söyledi:

"BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır."

Sağlık Bakanı Koca, "Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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