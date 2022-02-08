55 kent için uyarı: Yoğun kar yağışı geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 55 kent için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava dalgası dün gece saatlerinde yurda giriş yaptı. Kıyı kesimlerde yoğun sağanak yağmur görülürken iç kesimler için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da bugün yer yer karla karışık yağmur görülecek, deniz seviyesine yakın ilçelerde ise sağanak yağmur sürecek. Yağışların cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Düzce, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük.

İSTANBUL İÇİN VALİ'DEN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" dedi. .