50 yıl sonra boğazda ilk defa görüldü

Balıkçıları şaşırtan olay İstanbul Boğazında gerçekleşti. 50 yıl sonra ilk defa kılıç balığı görüldü.

Ağzının üzerindeki kılıç şeklinde uzantısına okyanuslardaki en hızlı balıklardan biri olması eklenince efsanelere, şiirlere ve edebiyat eserlerine konu olan kılıç balığı ülkemizde nesli tükenen türlerin başında yer alıyor. Kübalı ünlü yazar Ernest Hemingway'e 1953 yılında Pulitzer ve 1954 yılında Nobel Edebiyat ödülleri kazandıran İhtiyar Adam ve Deniz adlı eserine konu olan kılıç balığı (Merlin türü), Türk edebiyatında da Yaşar Kemal'in Deniz Küstü, Yaman Koray'ın Deniz Ağacı gibi eserlerinde işlenmişti. Yakalanması en zor balıklar arasındaki kılıç balığı, 1950'li yıllarda İstanbullu balıkçıların geçim kaynakları arasında yer alıyor ve balık hallerinde sıklıkla bulunuyordu. Plansız şehirleşme, deniz kirliliği ve beslendiği türlerin azalmasıyla İstanbul Boğazı'nda 1970'lerin sonundan itibaren görülmeyen kılıç balığı, geçtiğimiz günlerde ağlara yakalandı. Milliyet

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