5 milyon genç bu haberi bekliyor! Gözler kabinede

KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları yarınki kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlerimizi faize kurban etmeyiz' sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesajını verdi.

Milyonlarca genç, KYK kredi borçları için yeni bir düzenleme bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu beklentiye, "biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" açıklamasıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı.

2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor. .