5 bin 75 hakim ve savcının atama kararları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 19 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, adli yargıda 5 bin 75, idari yargıda ise 351 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.
2022-06-25 08:00:20
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 19 Haziran tarihli kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 5 bin 75 adli yargı hakim ve savcı yeni görev yerlerine atanmış oldu.
HSK kararıyla idari yargı hakim savcılarının görev yeri değişiklikleri de yapıldı ve bu kapsamda 351 idari yargı hakim ve savcısının da görev yeri değişti.
Kararnameyle Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan, Gezi Parkı Davası'ndaki ceza kararlarına şerh düşen hakim Kürşad Bektaş ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devrine karşı çıkan hakim Nimet Demir, farkı görevlere atanmıştı
Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:
Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren .
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