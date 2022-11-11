5 Afgan'ın ölümünde yeni gelişme

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir evde ölü bulunan 5 Afganın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar paylaşıldı. Cinayetlerle ilgili 2 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Altındağ'da Örnek Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Afganistan uyruklu bir kişinin yakınları, polise başvurdu. Polis ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında söz konusu kişinin oturduğu 4 katlı binanın 2'nci katındaki eve kapıyı çilingire açtırarak girdi. Ekipler evde Afganistan uyruklu 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan aramada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde evde yapılan incelemenin ardından 5 kişinin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, cinayetlerle geniş çaplı araştırma başlattı. Binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı kapatıldı. Sakağa giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Evde yapılan aramada Afganistan uyruklu bir kişiye ait pasaport bulundu. Bir hafta önce öldürüldüğü tahmin edilen 5 kişinin cesetlerinin bulunduğu evde ve çevresinde polisin incelemesi sürerken, ölenlerin kimlik tespit çalışması da devam ediyor.

CESETLERDE 1'DEN FAZLA BIÇAK YARASI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren Afganistanlı 5 kişinin de vücutlarında birden fazla bıçak yarası tespit edildi. Soruşturma kapsamında binaya giden güzergahlardaki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

2 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Ayrıca cinayetlerle ilgili 2 kişinin, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. İlk bulgulara göre para anlaşmazlığı sonucu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine durulurken, soruşturma sürdürülüyor.

Mahallede esnaf olan bir görgü tanığı, Afganların genelde bu bölgede yaşadıklarını söyleyerek, "Bir iki kez gördüm, orada oturduklarını biliyorum zaten. Genelde Afganların yarıdan çoğu burada oturur. Genelde hep buradan geçerler, bu yolu kullanırlar. Muhtemelen kendi aralarındaki bir hesaplaşma bu" diye konuştu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde öldürülen 5 Afganistan uyruklunun kimlikleri belirlendi. Elleri arkadan bağlanmış, ağzı bez parçasıyla kapatılmış olarak boğulduğu tespit edilen kişinin Asadullah Rahimy, bıçaklananların ise Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı evin, boğularak öldürülen Asadullah Rahimy tarafından kiralandığı, diğer kişilerin ise evde misafir oldukları saptandı. Afganların Göç İdaresi'nde kayıtlı olduğu, geçici olarak değişik işlerde çalıştıkları, evde boğuşma ya da kavga olduğunu gösterir dağınıklığın tespit edilmediği ve 5 kişinin üzerlerinde ev kıyafetleri bulunduğu belirlendi. Ayrıca cesetlerin, evin farklı odalarında olduğu aktarıldı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. .