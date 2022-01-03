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44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2022-01-03 21:30:47
44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 27 bin 492 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,77 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132 milyon 897 bin 714 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Sosyal mesafeyi Omicron'a göre ayarlayın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirilmemesi ve maskenin koruyacak şekilde takılması gerektiğini belirtti.

Koca, "Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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