40 milyon TL tartışmasında CHP’yi zora sokacak gelişme

Artı 1 televizyonunun kurulması için toplanan 40 milyon TL’nin, CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıklayan Can Ataklı’nın ardından dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de tartışmaya dahil oldu ve o paraların Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından toplandığını açıkladı.

Artı 1 televizyonunun kurulmasıyla ilgili tartışma büyüyerek devam ediyor. Kanalın kurulması için toplanan 40 milyon TL'nin, CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıklayan Can Ataklı'nın ardından dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de tartışmaya dahil oldu ve o paraların Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından toplandığını açıkladı.

‘KANALIN BAŞINA DA UĞUR DÜNDAR GELECEK' DENİLDİ

Sabah gazetesine konuşan CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, sürecin Gezi'den sonra başladığını anlattı.

Buna göre Halk TV'nin yanında yeni kanal için düğmeye basıldı. Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, "10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur' yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar.

CHP'nin kurmak isteği kanal için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük belediyelerden 300'er bin, Sarıyer'den 2 milyon dolar istedi.

‘TOPRAK'A PARAYI ELDEN VERDİM'

Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de Toprak'ın kendisinden televizyon kanalı kurulmak için para istediğini söyledi. Toprak'ın Levent'teki ofisine gittiğini belirten Erzen, "Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap ederek, bir kâğıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim" dedi.

‘KANAL BATTI PARA BUHAR OLDU'

CHP'li başkanların çoğu, genel başkan yardımcısı Erdoğan Toprak'ın Levent'teki ofisinde paraları ödedi. İddiaya göre kanal, ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla kuruldu. Toplanan 40 milyon lira ise hiçbir zaman kanala gitmedi.

ERDOĞAN TOPRAK, ESKİ

BELEDİYE BAŞKANLARINI SUÇLADI

Kanal battı, 40 milyon lira ise sırra kadem bastı. Partililer kayıp paranın peşine düşerken Toprak, olayı yalanladı, "Tüm iddialar, aday olamayan bazı kişilerin intikam çabalarının sonucu" diyerek eski belediye başkanlarını suçladı.

CAN ATAKLI SÖYLEMİŞTİ

Can Ataklı, YouTube kanalında paylaştığı videoda “Artı 1 TV kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Kaynak: Medya Radar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.