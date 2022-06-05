4 yıldır yapılan ehliyet sınavı 'Arapça düşmanlığı'na nasıl dönüştü?

Mersin'de 4 yıldır aralarında Arapça'nın da olduğu 6 dilde yapılan ehliyet sınavı 'Arapça' düşmanlığına dönüştü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, ülkedeki Arapça tabelaların kaldırılması için harekete geçilmesi istenirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da, 'Arapça tabelalara tepki gösterenler bir kere de İngilizce tabelalara tepki gösterin de Türkçe'ye verdiğiniz öneme inanalım' diye çıkıştı.

2023 seçimlerine az bir zaman kala Türkiye ilginç tartışmalara sahne oluyor.

Özellikle Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılan 'Arapça düşmanlığı' giderek toplumu ikiye böldüğü gibi tehlikeli bir boyuta da ulaşmaya başladı.

Mersin'de 4 yıldır yapılan ve aralarında Arapça'nın da olduğu 6 dildeki ehliyet sınavına gösterilen tepkilerin diğer dillere değil, sadece Arapça'ya gösterilmesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, motorlu taşıt sürücülerine yönelik e-sınav uygulamalarının 2018'den bu yana yabancı uyruklu adayların tercihine bağlı olarak Arapça, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Rusça yapılabildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, motorlu taşıt sürücülerine yönelik e-sınav uygulamalarıyla ilgili konunun esasını yansıtmayan, yanlış algılamalara yol açabilecek paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Mersin'de, motorlu taşıt sürücülerine yönelik sınavlara ilişkin bütün iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) e-sınav uygulama kılavuzu hükümleri doğrultusunda hazırlanan e-sınav uygulama otomasyon sisteminde, yabancı uyruklu adaylar için Arapça, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Rusça olmak üzere adayın tercih edeceği dille sınava katılma imkanı sunulmuştur. Dil seçimi adayın kayıtlı olduğu MTSK yetkilileri tarafından adayın talebi doğrultusunda sınav randevusu aşamasında yapılmaktadır. Bu uygulama, 2018 yılından bu yana devam etmektedir."

SOSYAL MEDYADA "ARAPÇA VE ARAPÇA TABELA" TEPKİSİ

Ehliyet sınavı ile igili sosyal medyada çok sayıda yapılan paylaşımlarda, diğer dillerle ilgili eleştirinin olmaması, genellikle Arapça'nın hedefe koyulması ise tepki doğurdu.

Ehliyet sınavından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Arapça levhaların kaldırılması için çok sayıda çağrı yapılırken, özellikle Arapça diline karşı ağır ithamlarda bulunuldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, yapılan paylaşımlara tepki göstererek, "Neden İngilizce'ye, Fransızca'ya karşı çıkmıyorlar? Çünkü dertleri İslam. Asimile oluyormuş arapçayla, ulan senin asimile olmamış tarafın var mı?" diyerek karşı tepkilerini dile getirdiler.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Arapça Araplara ait, ingilizce İngilizlere. Bu kadar Türklüğe düşkünseniz neden Arapçaya verdiğiniz tepkiyi İngilizceye göstermiyorsunuz?" derken, diğer bir kullanıcı da şu paylaşımda bulundu:

"Düşünmez. Onun derdi yabancı tabela ile değil Arapça tabela ile. Çünkü Arapça yazı İslam'ı hatırlatıyor. İslam'a açıktan kin kusamaycınca da Arapça tabelaya kin kusuyor!"

İşte sosyal medyada Arapça ile yapılan paylaşımlar:

.