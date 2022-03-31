DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakim dizisi Ozan (Fatih Berk Şahin) kimdir? Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman'ın gerçek adı ne?
İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL? İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi?
Sinop pide fiyatları 2022 | Sinop'ta pide ne kadar? Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi?
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı, 6 yıl hapse mahkum edildi
Hakim dizisi Yasemin kimdir? Hakim dizisindeki Yasemin Kaner (Ebru Özkan) kimdir? Hakim'deki Yasemin'in gerçek adı ne?
4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi
Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?
Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?
Cumhuriyet'in ilk milli kütüphanesi 7/24 açık
Ukrayna ordusu 5 yerleşim birimini Ruslardan kurtardı
Putin'den Ruble resti
Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)
Esat Karlıdağ Kimdir?
İtalya Başbakanı Draghi: 'Türkiye çok önemli bir rol oynuyor'

TIMETURK / GÜNDEM / 4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi

4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı köyde yaşayan Berk Erdoğan (25), tutuklandı.

50 Dakika Önce
2022-03-31 17:01:43
4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve olay günü köyde olmadığını savunan Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi. Çevresinde 'sarı' lakabıyla bilinen Erdoğan'ın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ve tartıştığı babası tarafından da bacaklarından vurularak yaralandığı ortaya çıktı.

6245781a470a9b4a8c3362e5

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.

6245781a470a9b4a8c3362e0

Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in (fotoğrafta) ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

SORUŞTURMADA 'PARA' VE 'ALTIN' DETAYI

6245781a470a9b4a8c3362f1

Köyde dün 4 kişinin cenazeleri, toprağa verildi. Olayla ilgili Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile takviye gelen ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Köy camisinin minaresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, aile yakınları ile bazı köylülerin ifadelerine başvuruldu.

6245781a470a9b4a8c3362fc

Öldürülen Anıl Güner'in, çevresine "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

EVİNDE 1000 MERMİ, KANLI ELBİSELER BULUNDU

6245781a470a9b4a8c3362e7

Elmayı köyünden olan ve bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan (fotoğrafta), motosiklet ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu. Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Erdoğan, gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi.

62459d69470a9b4a8c33650f

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan Erdoğan, olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu'da bulunduğunu iddia etti. Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada 1000'e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu. Erdoğan'ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

DÜŞEN TAKMA DİŞİ, AYAKKABI İZLERİ BULUNDU

Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede Erdoğan'ın takma dişi bulunurken, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Erdoğan'ın dişinin, Anıl Erdoğan ile yaşanan arbede sırasında düştüğü belirtildi.

62457920470a9b4a8c336313

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Erdoğan'ın, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yapmadım, haberim yok" dediği öğrenildi.

'HIRSIZLIK' VE 'UYUŞTURUCU'DAN SABIKASI VARMIŞ

Berk Erdoğan'ın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkası olduğu da ortaya çıktı. Erdoğan'ın 1 yıl önce çalıştığı tesiste hırsızlık olayına karıştığı ve buradan kovulduğu öğrenildi. Olayın ardından anlaşmazlık yaşadığı babası ile tartışan Erdoğan'ın babası tarafından bacağından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Köyde yaşanan bu olaylarından ardından Erdoğan'ın ailesiyle birlikte Elmalı'dan ayrıldığı ve zaman zaman köye geldiği belirtildi.

VALİ CANALP: YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI

Öte yandan Edirne Valisi Ekrem Canalp olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son olarak biliyorsunuz, 1 tutuklama kararı verildi. Dolayısıyla bu tutuklama kararı neticesinde adli sürecin sonunu beraber bekleyeceğiz. Jandarmamız olayın oluşundan itibaren bütün mesaisini, zamanını merkezden ve Keşan'dan ilave ekiplerimizi takviye etmek suretiyle oraya yönlendirdik.

62459d69470a9b4a8c336509

3 gün içinde çok yoğun bir çalışma yapıldı. Bu yoğun çalışma neticesinde dün gece vakti bir şekilde elde etmiş olduğumuz delilleri mahkemeye sunmak suretiyle mahkememiz de tutuklama kararı verdi. Buradan şunu da ifade etmek isterim, burada jandarmamızın yanı sıra polisimizin yapmış olduğu çalışmaların da çok faydasını gördük. Polisle jandarmanın müşterek çalışması oldu, bu müşterek çalışma neticesinde bu sonucu elde edebildik" dedi.

EVDE ARBEDE İZLERİ

Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı köyünde, Güner ailesinden 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü evde jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Güvenlik şeridi çekilen müstakil evde, yaşanan arbedenin izleri ise hala duruyor. Evin giriş kapısının camlarının kırıldığı ve kan izlerinin bulunduğu görüldü.

DEDENİN KARTI İLE MAAŞI ÇEKİLMİŞ

62459d6a470a9b4a8c33652c

Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, öldürülen dede Mehmet Güner'in (solda başta) emekli maaşını çektiği banka kartının üzerinde olmadığı tespit edildi. (Sağ başta öldürülen Filiz Güner ve eşi Mehmet Güner yanında)

Olay gecesi alınan banka kartı ile işlem yapıldığı, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki banka şubesinden emekli maaşının çekildiği belirlendi. Ayrıca evdeki 30 bin liranın da çalındığı tespit edildi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, KIRIKLARI DA VARMIŞ

Öte yandan dede Mehmet Güner'in elmacık kemiği ile kolunun kırık olduğu, otopsi raporunda yer aldı. 2 kurşunla öldürülen dede Güner'in saldırgan ile arbede yaşadığı belirtildi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş