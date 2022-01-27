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38 eski hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi, daha önce meslekten çıkarılan eski 38 hakim ve savcıyı FETÖ kumpaslarından 'futbolda şike soruşturması ve davasında' yer almaları nedeniyle de ihraç etti.

2 Saat Önce
2022-01-27 20:52:33
38 eski hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi "futbolda şike soruşturması ve davası"nda yer alan eski hakim ve savcıların ihraç edilmelerine ilişkin konuyu gündem toplantısında görüştü.

Daire, daha önce meslekten ihraç edilen eski savcılar Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Zekeriya Öz, eski hakimler Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu'nun futbolda şike kumpasında yer almaları nedeniyle de meslekten çıkarılmalarına hükmetti. .

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