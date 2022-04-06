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TIMETURK / GÜNDEM / 36 ülkeye yeni büyükelçi atandı: İşte atanan isimler

36 ülkeye yeni büyükelçi atandı: İşte atanan isimler

Tebligatı yapılan büyükelçilerin yeni adresleri belli oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu.

2 Saat Önce
2022-04-06 10:38:51
36 ülkeye yeni büyükelçi atandı: İşte atanan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.

Tebligatı yapılan büyükelçiler şöyle:

Hırvatistan Yavuz Selim KIRAN

Belçika Bekir UYSAL

Letonya Şule ÖZTUNÇ

Finlandiya Deniz ÇAKAR

İsveç Yönet Can TEZEL

Danimarka Rıza Hakan TEKİN

Meksika İlhan Kemal TUĞ

Avusturya Levent ELER

Fas Ömer Faruk DOĞAN

Güney Kore Salih Murat TAMER

Ekvator Ginesi Adnan KEÇECİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hüsnü Murat ÜLKÜ

Pakistan Mehmet PAÇACI

Estonya Başak TÜRKOĞLU

Gine-Bissau Ali Sait AKIN

Namibya Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN

El Salvador Gül BÜYÜKERŞEN

Gürcistan Ali Kaan ORBAY

Bolivya Ertan YALÇIN

Kamboçya Ülkü KOCAEFE

Zimbabve Berna KASNAKLI VERSTEDEN

Kenya Subutay YÜKSEL

Venezuela Naci Aydan KARAMANOĞLU

Sudan İsmail ÇOBANOĞLU

Moldova Uygar Mustafa SERTEL

Filipinler Niyazi Evren AKYOL

Nijer Cumhuriyeti Özgür ÇINAR

Kolombiya Beste PEHLİVAN SUN

Malezya Emir Salim YÜKSEL

Ekvator Makbule Başak YALÇIN

Arnavutluk Tayyar Kağan ATAY

Burundi Alp IŞIKLI

Madagaskar İshak Ebrar ÇUBUKÇU

Moritanya Akif MENEVŞE

Kuveyt Tuba Nur SÖNMEZ

Macaristan Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU .

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