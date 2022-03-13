36 canın yitirildiği Güvenpark bombalı saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

PKK'nın, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara'nın kalbi Kızılay'da metro girişi üzerinde bombalı araçla düzenlediği saldırının üzerinden 6 yıl geçti.

Güvenpark önündeki otobüs durağı ve Ankaray girişi önünde gerçekleşen terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

2'si saldırgan 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 19'u ağır 125 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı PKK'nın türevi TAK üstlendi.

Saldırı, Ekim 2015'teki ve Şubat 2016'daki patlamalar ile birlikte beş ay içinde Türkiye'nin başkentinde gerçekleşen üçüncü bombalı saldırı oldu.

Kızılay meydanı üzerinde Güvenpark metro girişinin bulunduğu alanda daha önce Viranşehir'den gelen beyaz renkli BMW marka bir araçla 18:45'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda asıl hedefin Kızılay meydanından bulunan çevik kuvvet polislerinin olduğu ancak aracın, fark edilmesi ve ateş edilmesi sonrası ana yol üzerindeki belediye otobüsüne çarptığı ve patlamanın da bu esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Saldırının ardından çok sayıda araç olay yerinde alev aldı. Çevredeki birçok bina da zarar gördü.

İki saldırganın MOBESE kameralarından tespit edildiği bildirilmişti.

Kesin kimlik tespiti için şüphelinin ailesinden DNA örneği alındığı ve DNA eşleşmesinin ardından ikinci saldırganın açık isminin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade edilmiş, saldırıyı TAK terör örgütü üstlenmiş, saldırının 2015'teki hendek operasyonlarının sözde intikamı olduğu kaydedilmişti.

Saldırının, Mehmetçiğin Cizre başta olmak üzere Sur, Yüksekova, Şemdinli, Nusaybin gibi ilçelerdeki terörün kökünü kazıyan operasyonlarına karşı yapıldığı öne sürüldü.

Terör örgütünün yaptığı açıklamada saldırının "Seher Çağla Demir komutasında bir birimin" yaptığı aktarılmıştı.

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırıyı yapan kişinin Seher Çağla Demir olduğu, Demir'in 2013 tarihinden itibaren PKK mensubu olduğu, daha sonra Suriye'nin kuzeyine geçtiği ve bu süre içerisinde terör örgütü YPG kamplarında eğitim aldığı ifade edildi.

Teröristler Demir ile Ünsal'ın parçalandığı saldırıda, duraklarda otobüs bekleyen 4'ü çocuk 36 kişi yaşamını yitirdi, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırısının en küçük şehidi oldu.

ADLİ SÜREÇ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan 3 savcı görevlendirdi.

Saldırıdan bir yıl sonra tamamlanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 sanık yer aldı.

İlk duruşması 19 Haziran 2017'de görülen 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı.

Buna göre, sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işledikleri sabit olan Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin ise 9 yıl hapis cezası aldı.

Silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle "terörizmi finanse etmekle" suçlanan Suphi Akbaş 8 yıl, sanıklar Neval Basut ile Uğur Ayçil ise "terör örgütü propagandası yapmaktan" 3'er yıl hapse mahkum edildi.

Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürüldü.

PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin, Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosya ayrıldı.

İKİNCİ DAVA AÇILMIŞTI

Saldırının planlayıcılarından firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına da yardım ettikleri belirtilen sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ayrıca iddianame hazırlanarak, Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açıldı.

İlk duruşması 25 Şubat 2020'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar 11 Kasım 2020'de açıklandı.

Ferit Ak ile Salih Şahin "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, isnat edilen suçlar bakımından üst sınırdan cezalandırdığı sanıklara takdiri indirim uygulamadı.

Sanıkların bu şekilde cezalandırıldığı her 2 dosyanın temyiz süreci devam ediyor.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER

Kemal Bulut

Ayşe Bilgilioğlu

Fehmi Çetinkaya

Bağdat Çermik

Perihan Çermik

Muharrem Çermik

Mehmet Yurtsever

Murat Gül

Hamide Sibel Çetinkaya

Sevinç Gökay

Erdem Soydan

Berkay Baş

Taner Kılıç

Kerim Sağlam

Nevzat Alagöz

Dorukhan Yusuf Özdemir

Mehmet Emre Çakar

Feyyaz Aydın

İsmail Karagöz

Sümeyra Çakmak

Ferah Önder

Feyza Acısu

Yaşar Durakoğlu

Elif Gizem Akkaya

Zeynep Başak Gülsoy

Nusrettin Can Çalkınsın

Ozan Can Akkuş

Atakan Eray Özyol

Mehmet Alan

Turgay Bulut

Cemal Özdiker

Elvin Buğra Arslan

Oğuzhan Dura

Eyüp Ensar Ulaş

Destina Peri Parlak

Kemal Kalıç .