33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Kararda 33 ile yeni emniyet müdürü atandığı belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. 33 ile ise yeni emniyet müdürü atandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddelerine dayanarak yapılan atamalara göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper merkeze alındı.

Kararla birlikte; Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut Kırıkkale İl Emniyet Müdürü,

Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Eskişehir İl Emniyet Müdürü,

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Tokat İl Emniyet Müdürü,

Çankırı İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy Bolu İl Emniyet Müdürü,

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt Amasya İl Emniyet Müdürü,

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan Mersin İl Emniyet Müdürü,

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Konya İl Emniyet Müdürü,

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Zonguldak İl Emniyet Müdürü,

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,

Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut Mardin İl Emniyet Müdürü,

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir İl Emniyet Müdürü,

Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Giresun İl Emniyet Müdürü,

Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan Trabzon İl Emniyet Müdürü,

Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Gaziantep İl Emniyet Müdürü,

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu Yalova İl Emniyet Müdürü,

Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Çankırı İl Emniyet Müdürü,

Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Tekirdağ İl Emniyet Müdürü,

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Isparta İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Ali Temiz Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar Hakkari İl Emniyet Müdürü,

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın Van İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Şekir Engin Korkmaz Bartın İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Celal Özcan Bitlis İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt Erzincan İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt Kilis İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir Niğde İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz Siirt İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Burhan Akçaş Sivas İl Emniyet Müdürü,

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz Tunceli İl Emniyet Müdürü,

Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer Erzurum İl Emniyet Müdürü,

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonga Iğdır İl Emniyet Müdürü,

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Alçalar Edirne İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.