DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Flaş gelişme! Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil Çorum FK'ya talip oldu
6 ikiz kardeş aynı birlikte asker
2022'de konut fiyatları ne olacak? 2022'de kiralar düşecek mi?
32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Çankırı: 3 farklı markette mercimeğin kilo fiyatı şoke etti; 12, 22 ve 43 TL
13 yıllık işçiyi işsiz bırakan robota mahkeme ‘dur’ dedi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Güney Afrika mahkemesi Shell'in petrol aramasını engelledi
13. İstanbul Edebiyat Festivali'nde Sezai Karakoç anlatıldı
Brezilya orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü
Sivilceli cilde sahipseniz kekik toniği kullanın!
Ali Babacan’dan HDP’ye geçmiş olsun telefonu

TIMETURK / GÜNDEM / 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

58 Dakika Önce
2021-12-28 22:54:02
32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Türk Telekom

Buna göre, son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.

19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,58 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. Türk Telekom

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş