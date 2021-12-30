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31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Resmi tatiller ve günler
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TIMETURK / GÜNDEM / 31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Resmi tatiller ve günler

31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Resmi tatiller ve günler

31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Yılbaşında tatil olup olmadığı araştırılıyor. 31 Aralık Cuma gecesini 1 Ocak Cumartesiye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak. Yılbaşının gelmesiyle yeni yıldaki ilk tatil günü 1 Ocak günü olacak. Peki ama 31 Aralık tatil mi? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-30 13:52:19
31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Resmi tatiller ve günler

31 Aralık resmi tatil mi? Okul ve iş yeri tatil mi? Yılbaşında tatil olup olmadığı araştırılıyor. 31 Aralık Cuma gecesini 1 Ocak Cumartesiye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak. Yılbaşının gelmesiyle yeni yıldaki ilk tatil günü 1 Ocak günü olacak. Peki ama 31 Aralık tatil mi? İşte detaylar...

31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık gecesi yılbaşı kutlamaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle 1 Ocak Cumartesi günü tatil ilan edilse de bir önceki gün tatil değil. Fakat önceki yıllarda bazı iş yerlerinde yarım gün uygulaması uygulandığı görüldü.

Okul ve iş yeri tatil mi?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için okul ve iş yerlerinde tatil yapılmayacak.

2022 Resmi Tatiller

1 Ocak Cumartesi - Yılbaşı

23 Nisan Cumartesi - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazar - Emek ve Dayanışma Günü

2-4 Mayıs Pazartesi-Çarşamba - Ramazan Bayramı

19 Mayıs Perşembe - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

9-12 Temmuz Cumartesi-Salı - Kurban Bayramı

15 Temmuz Cuma - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Salı - Zafer Bayramı

29 Ekim Cumartesi - Cumhuriyet Bayramı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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